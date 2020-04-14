Подкараулил в подъезде беспомощную старушку и обокрал: в руки полиции попался рецидивист (ВИДЕО)

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35-летний ранее судимый житель столицы был задержан сотрудниками полиции сектора Ботаника за грабёж.

20 марта в полицию обратилась 91-летняя женщина и сообщила, что её обокрали в подъезде дома, расположенного на бульваре Траян. Пострадавшая сообщила, что возвращалась домой, а когда вошла в подъезд – на неё напал неизвестный и отобрал кошелек, после чего скрылся. Нанесённый ущерб оценивался в 1 200 леев.

Вскоре подозреваемый был задержан. Мужчина признал свою вину и сообщил, что следил за жертвой с целью ограбления.

В соответствии с действующим законодательством задержанному грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

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