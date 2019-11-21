Подготовку к зиме обсудили на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям

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Премьер-министр Ион Кику провел сегодня заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Представители органов власти, присутствовавшие на мероприятии, проинформировали главу правительства об уровне подготовки всех учреждений к холодному сезону. В частности, в заседании участвовали министр экономики и инфраструктуры, министр внутренних дел, министр здравоохранения, труда и социальной защиты, министр просвещения, а также ряд руководителей учреждений, подведомственных этим министерствам.

Премьер-министр запросил информацию по вопросу снабжения природным газом, подготовки школьных и дошкольных учреждений, медицинских учреждений, а также предприятий и организаций, ответственных за пути транспортировки и услуги по транспортировке.

– Коллеги, я обращаю ваше внимание на то, что дети не должны попадать в ситуации, когда они вынуждены будут проявлять героизм, идя в школу зимой. Прошу хорошо организовать учебный процесс, – отметил премьер.

В то же время Кику потребовал от руководителей обеспечить подготовку ответственных учреждений к быстрому вмешательству в случае чрезвычайных ситуаций.

– Министерству экономики – обеспечить поставку природного газа по всей Республике Молдова, а министерства внутренних дел и обороны должны быть готовы к вмешательству в случае чрезвычайных ситуаций, – добавил Ион Кику.