Подготовка к заседанию двусторонней Межправительственной комиссии Молдовы и России будет ускорена

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Статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин принял посла Республики Молдова в Российской Федерации Андрея Негуцу. В ходе встречи состоялся подробный обмен мнениями по актуальным вопросам молдо-российских отношений в контексте происходящих в нашей стране внутриполитических изменений.

Были также обсуждены пути активизации двустороннего сотрудничества по ряду направлений, и условлено ускорить подготовку к намеченному на сентябрь заседанию двусторонней Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Собеседники сошлись во мнении относительно новых возможностей для повышения динамики взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами двух стран, включая согласование планов совместных консультаций по представляющим взаимный интерес вопросам, сообщает пресс-служба МИД РФ.