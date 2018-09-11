Подготовка к Всемирному конгрессу семей вышла на последнюю стометровку: кто примет участие в мероприятии

Президент страны Игорь Додон провел сегодня, 11 сентября, финальное заседание рабочей группы по подготовке и проведению Всемирного конгресса семей, который состоится в Кишиневе 14-16 сентября под эгидой главы государства.

Как отметил на своей странице в соцсети президент, участие в работе Конгресса подтвердили несколько сотен человек из более чем 40 стран мира. Среди них Его Высокопреосвященство кардинал Петро Паролин; вице-спикер Госдумы России Ольга Епифанова; президент Всемирной организации по делам семьи Брайан Браун; французский принц Луи де Бурбон; представители митрополий разных стран, общественных организаций, публичные деятели и другие мировые деятели.

Конгресс пройдет во Дворце Республики. Церемония открытия состоится 14 сентября, а закрытие – 15-го числа. За эти дни запланировано проведение нескольких дискуссионных сессий. 16 сентября делегаты примут участие в официальной службе в Соборе Рождества Христова в Кишиневе и возложат цветы к памятнику Штефану чел Маре.

– Отмечу, что Всемирный конгресс семей – это один из крупнейших форумов, когда-либо организованных в столице нашей страны. Его задачи – консолидация семьи как важнейшего общественного института, обсуждение демографических проблем в нашем регионе и мире и другие, – сообщил глава государства.