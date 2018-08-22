Подготовка к Всемирному конгрессу семей идет полным ходом:  Додон провел рабочее заседание (ФОТО)

Президент Молдовы Игорь Додон провел заседание рабочей группы по подготовке и проведению Всемирного конгресса семей, который пройдет в Кишиневе 14-16 сентября под эгидой Президента.

Были обсуждены организационные вопросы, связанные с этим мероприятием, так как на Конгресс прибудут свыше сотни представителей из более чем 40 стран: высокопоставленные чиновники, служители православной и католической церкви и других конфессий, общественные деятели.

– Важно, что Кишинев станет вторым после Тбилиси городом на постсоветском пространстве, в котором пройдет Всемирный конгресс семей. Вместе с тем, это будет крупнейший из когда-либо проведенных в нашей столице международных форумов, – отметил глава государства.

Основные задачи Конгресса – консолидация семьи как важнейшего общественного института, обсуждение демографических проблем в нашем регионе и в мире.