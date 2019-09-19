Подготовка к отопительному сезону: “Термоэлектрика” выступает с важными рекомендациями для администраторов жилья

Подготовка к отопительному сезону: “Термоэлектрика” выступает с важными рекомендациями для администраторов жилья

В преддверии отопительного сезона представители АО «Термоэлектрика» настоятельно рекомендуют администраторам жилых домов, которые не смогли заранее проверить и подготовить отопительную систему, как можно скорее предъявить паспорта готовности объекта к работе в зимних условиях в администрацию АО «Термоэлектрика» соответствующего сектора.

Первостепенными задачами, которые должны быть выполнены, являются гидропневматическая промывка и опрессовка систем отопления, пишет curentul.md. Данные работы помогут избежать проблем, связанных с некачественным предоставлением услуг по подаче тепла в дома в холодный период года.

Как уточнили на предприятии «Термоэлектрика», все здания, подключенные к централизованной системе отопления, могут быть подключены к теплоносителю, не дожидаясь официального решения властей начать отопительный сезон. Такое решение обычно принимает примэрия для бюджетных учреждений.

Процесс подключения дома к отоплению занимает 3 часа. Для этого требуется официальный запрос от администратора, сделанный после предварительной консультации с жильцами дома.

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