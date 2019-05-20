Подготовка к лету: таможня примет меры для оптимизации движения на границе

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Пограничная полиция выступила с предложением о том, чтобы пассажироперевозчики и туристические агентства, ведущие учёт числа граждан, собирающихся в отпуск за границу, осуществили обмен информацией о количестве маршрутов, пунктах пропуска и времени, которое те выбрали для пересечения границы автобусы и маршрутки. Инициатива может облегчить процедуру пересечения границы в летний период, когда отмечается наибольший поток желающих провести свой отпуск за пределами страны.

В результате внедрения данной меры управление деятельностью на КПП станет эффективнее, пишет moldpres.md. Кроме того, значительно сократится время ожидания во время пограничного контроля, что также поможет избежать очередей.

По данным Пограничной полиции, только в прошлом году на выезде из страны было зарегистрировано около 2 млн пересечений молдавских граждан, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Кроме того, были отмечены периоды, когда из-за интенсивного потока время ожидания на КПП составляло около часа.