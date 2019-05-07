Подготовка к концерту на День Победы идет полным ходом: на ПВНС уже установлена сцена

Подготовка к концерту на День Победы идет полным ходом: на ПВНС уже установлена сцена

9 мая, по случаю Дня Победы, под патронатом главы государства на площади Великого национального собрания пройдет грандиозный концерт. Подготовка к мероприятию идет полным ходом – так, накануне на ПВНС уже была установлена сцена. 

Напомним, что, начиная с 19.00, лучшие молдавские исполнители – Нелли Чобану, Ольга Тира, Наталья Гордиенко, группы “DoReDos” и “SunStroke Project” – вместе с президентским оркестром исполнят песни военных лет. Специальный гость концерта – звезда российской эстрады Валерия. Праздник завершится красочным салютом.

А с утра, в 9.30, от Арки Победы в центре Кишинева стартует Марш Победы и акция “Бессмертный полк”. Тысячи граждан вместе с портретами своих героев пройдут единой колонной по главным улицам города к Мемориалу воинской славы “Вечность”.

– Этот День Победы для нас – особый, ведь в этом году мы отмечаем 75-летнюю годовщину освобождения Молдовы от фашистских захватчиков. Отпразднуем Победу вместе! Мы помним, мы гордимся! – заявлял ранее глава государства. 

Фото: Unimedia. 

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