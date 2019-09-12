Поддержка семей остаётся приоритетом для президента (ФОТО, ВИДЕО)

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Поскольку 2019 год объявлен Годом семьи в Республике Молдова, президент навестил социально уязвимую семью Штефана и Надежды Катанэ из села Чучулень Хынчештского района. В этой семье в очень трудных условиях растут четверо детей в возрасте от 3 до 13 лет.

Чтобы облегчить бремя забот, глава государства подарил им продукты питания, игрушки, книги и школьные принадлежности.

Кроме того, Игорь Додон навестил три пары супругов-долгожителей. Это Петру и Аника Борш из Чучулень – они уже 53 года живут в браке; Кирилл и Мария Тодераш – 65 лет совместной жизни; Теодор и Теодора Плэчинтэ – у них в этом году золотая свадьба, за полвека они вырастили девять детей. Глава государства пожелал всем всего самого лучшего, здоровья, процветания и подчеркнул, что они служат достойным примером для многих семей.

⁃ Отмечу, что поддержка многодетных и социально уязвимых семей и супругов-долгожителей остается приоритетной администрации президента, – написал Игорь Додон на своей странице в соцсети.