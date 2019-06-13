Поддержка новой власти в молдавской диаспоре продолжает расти (ФОТО)

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Молдаване по всему миру присоединяются со словами поддержки к новому парламентскому большинству и правительству.

Так, новую власть поддержали наши сограждане в ряде городов Италии: в частности, в Римини и в Ровиго. Сегодня флешмоб в поддержку президента, парламента и правительства пройдет в Парме, а в субботу – в Венеции. Также с заявлением в поддержку новой власти выступила молдавская община в Белгороде.

Ранее с заявлениями в поддержку новой власти выступили молдаване, проживающие в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Пятигорске, Нижневартовске, Краснодаре, Липецке, Карелии, Мурманске, Воронеже, Омске, Курске. Кроме того, флешмобы в поддержку нового правительства прошли в Германии и Италии. Список продолжает расти.