Поддержка новой власти молдавской диаспорой растет (ФОТО)

Поддержка новой власти молдавской диаспорой растет (ФОТО)

Наши соотечественники, которые находятся и живут за пределами республики, продолжают принимать декларации в поддержку легитимных президента, парламента и правительства. 

В частности, подобные заявления накануне были подписаны молдавскими диаспорами в городах Венеция, Италия, и Ольтен, Швейцария. Кроме того, в итальянской Парме наши соотечественники провели марш в поддержку легитимных парламента и правительства.

Напомним, что ранее с декларациями в поддержку новой власти выступили молдаване, живущие во многих городах Российской Федерации, Италии, Франции, Ливана и других государств.

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