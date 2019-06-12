Поддержка диаспоры растет: молдаване по всему миру признают новую власть в стране (ФОТО)

Поддержка диаспоры растет: молдаване по всему миру признают новую власть в стране (ФОТО)

Молдавская диаспора активно поддерживает новую власть в стране. Декларации в защиту легитимных президента, парламента и правительства поступают из многих стран, где живут наши соотечественники. 

Наиболее активно высказываются наши сограждане в Российской Федерации. Так, с заявлениями в поддержку новой власти выступили молдаване, проживающие в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Пятигорске, Нижневартовске, Краснодаре, Липецке, Карелии, Мурманске, Воронеже, Омске, Курске.

Кроме того, флешмобы в поддержку нового правительства прошли в Германии и Италии. Список продолжает расти.

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