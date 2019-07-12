Поддержанная президентом молодая исполнительница заняла второе место на «Славянском базаре» (ФОТО)

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Молдаванка Анастасия Барбэ, ученица Республиканского музыкального лицея имени Сергея Рахманинова, завоевала вторую премию на XXVIII-м Международном конкурсе «Славянский базар» в Витебске, Беларусь.

Анастасия Барбэ является лауреатом многочисленных национальных и международных конкурсов, среди которых Международный фестиваль «Nova latinitas», «Золотой голос России», «Украина объединяет мир», «Звёздный дождь», «Золотое яблоко» и др.

В начале 2018 года Президент Республики Молдовы Игорь Додон наградил молодую исполнительницу почётной грамотой в знак высокой оценки её таланта и художественной самоотдачи, увенчанных успехами, достигнутыми на XIII-ом Международного конкурсе-фестивале вокального исполнения «Золотой Голос России». Кроме того, глава государства оказал частичную помощь для участия девушки в «Славянском базаре».