Поддержанная президентом молодая исполнительница заняла второе место на «Славянском базаре» (ФОТО)

Поддержанная президентом молодая исполнительница заняла второе место на «Славянском базаре» (ФОТО)

Молдаванка Анастасия Барбэ, ученица Республиканского музыкального лицея имени Сергея Рахманинова, завоевала вторую премию на XXVIII-м Международном конкурсе «Славянский базар» в Витебске, Беларусь.

Анастасия Барбэ является лауреатом многочисленных национальных и международных конкурсов, среди которых Международный фестиваль «Nova latinitas», «Золотой голос России», «Украина объединяет мир», «Звёздный дождь», «Золотое яблоко» и др.

В начале 2018 года Президент Республики Молдовы Игорь Додон наградил молодую исполнительницу почётной грамотой в знак высокой оценки её таланта и художественной самоотдачи, увенчанных успехами, достигнутыми на XIII-ом Международного конкурсе-фестивале вокального исполнения «Золотой Голос России». Кроме того, глава государства оказал частичную помощь для участия девушки в «Славянском базаре».

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