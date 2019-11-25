Поддельный паспорт и права пытались предъявить пограничникам двое нарушителей (ФОТО)

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Поддельные румынское удостоверение личности и водительские права, выданные украинскими властями, были изъяты сотрудниками Пограничной полиции. За использование фальшивых документов был задержан гражданин Молдовы, направлявшийся в Германию, и гражданин Украины, который намеревался попасть в Яссы.

В пункте пересечения “Леушены” среди пассажиров автобуса “Молдова-Германия” находился житель села Жапка Флорештского района, у которого нашли румынское удостоверение личности с признаками подделки. 21-летний мужчина сообщил, что намеревался использовать документ для поиска работы на территории Европейского союза. Он признал, что “купил” паспорт у незнакомого лица за 200 евро.

Другой поддельный документ был обнаружен пограничниками на контрольно-пропускном пункте “Скуляны”. На выезде из страны был задержан гражданин Украины, предъявивший водительские права с признаками подделки. В ходе допроса 34-летний водитель автомобиля Volvo XC 60 с украинскими номерными знаками сообщил, что предыдущий документ пришёл в негодность.

Все документы были переданы на экспертизу. По всем фактам проводится разбирательство.