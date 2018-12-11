Поддельный паспорт и перебитые номера: пограничники задержали двоих нарушителей (ФОТО)

Удостоверение личности Румынии с явными признаками фальсификации, а также изменение VIN-кода для автомобиля, зарегистрированного за границей, – такие нарушения были зарегистрированы на пограничном пункте “Леушены” в течение 48 часов.

Накануне вечером на выезде из страны был задержан 25-летний гражданин Молдовы, который являлся пассажиром микроавтобуса, следующего в Германию. Молодой человек отказывался представить запрашиваемые пограничниками документы. В ходе последовавшей проверки в кошельке задержанного пограничники обнаружили румынское удостоверение личности.

Далее выяснилось, что мужчина приобрёл документ за 200 евро у своего соотечественника две недели назад. Задержанный собирался использовать поддельный документ для работы на территории Германии.

Пограничники также задержали 54-летнего водителя автомобиля Toyota Avensis Verso, зарегистрированного в Литве. VIN-код авто не соответствовал номеру из свидетельства о регистрации. Кроме того, после тщательных проверок было установлено, что представленные документы принадлежали другому транспортному средству. Задержанный признался, что пытался обманным путём завезти автомобиль в страну, чтобы в дальнейшем разобрать на запчасти.

Оба случая расследуют органы правопорядка.