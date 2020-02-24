Поддельный документ и незаконный груз: двоих нарушителей задержали на границе (ФОТО)

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Около 15 тысяч саженцев плодовых деревьев без документов о происхождении и поддельные водительские права были обнаружены пограничниками на юге страны.

Первый случай был зарегистрирован 23 февраля. Около Джурджулешт пограничники остановили два автомобиля Mercedes с румынскими регистрационными номерами. Было установлено, что в них перевозили около 15 тысяч саженцев плодовых деревьев разных сортов без документов о происхождении. Саженцы должны были попасть на румынский рынок.

Спустя несколько часов в пункте пропуска “Кагул” на выезде из Молдовы был остановлен автомобиль Chrysler Grand Voyager с молдавскими номерами. Во время проверок были выявлены водительские права с признаками подделки. 29-летний водитель признался, что “купил” их три года назад и использовал документ только на территории Европейского союза.

На имя нарушителя было возбуждено уголовное дело за использование поддельных документов. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.