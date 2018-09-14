Поддельные вещи на 24 тысячи евро везли в Румынию молдаванин, турок и румын (ФОТО)

Пограничная полиция Румынии обнаружила более 1,900 текстильных изделий, по предварительному заключению контрафактные, которые пытались провезти в страну трое мужчин.

В период с 11 по 13 сентября в ходе специальной операции были отобраны три машины, принадлежащие международным транспортным компаниям. Во время детального контроля в них были обнаружены 1,976 текстильных изделий с бирками известных компаний.

В ходе расследования пограничники установили, что владельцами товаров являются гражданин Румынии, гражданин Турции и гражданин Молдовы в возрасте от 20 до 29 лет. Они заявили, что купили товары в Стамбуле с целью сбыта, но не имели никаких документов о их происхождении.

Если бы товары были проданы как брендовый продукт, их стоимость в общей сложности составила бы 113 800 румынских леев (около 24 500 евро). Вся партия была изъята для продолжения расследования.