Поддельные паспорта и права: 5 фальшивых документов выявлены на границе (ФОТО)

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Пограничники в пунктах пропуска “Кагул”, “Леушень”, “Скулень” и “Липкань” задержали пятерых пассажиров за хранение и использование поддельных документов. Согласно законодательству, нарушителям грозят штрафы.

На КПП “Кагул” были задержаны два гражданина Украины в возрасте 47 и 36 лет. Оба являлись пассажирами автобуса, следовавшего по маршруту “Молдова-Испания”. В результате проверок у одного из граждан было обнаружено румынское удостоверение личности с признаками фальсификации. Мужчина рассказал, что воспользовался услугами неизвестного лица, у которого приобрёл документ за 200 евро.

Второй гражданин Украины предъявил поддельные украинские водительские права. Мужчина рассказал, что в 2008 году был лишён права управлять автомобилем, что и побудило его “купить” новый документ за 3 300 гривен.

На контрольно-пропускном пункте “Леушень” был задержан гражданин Республики Молдова. 28-летний мужчина перевозил румынское удостоверение личности с признаками фальсификации. Документ предназначался соотечественнику, работающему в Германии. О том, что паспорт поддельный, “перевозчик” ничего не знал.

Ещё одно поддельное румынское удостоверение личности спрятала в обуви 28-летняя гражданка Молдовы. Документ обнаружили пограничники в пункте пропуска “Скулень”. Молдаванка путешествовала в качестве пассажира в автобусе “Кишинёв-Сибиу”.

В пункте пропуска “Липкань” был задержан гражданин Румынии. В ходе проверки у него обнаружили поддельные водительские права, выданные компетентными органами Италии. В своё оправдание 29-летний мужчина заявил, что окончил автошколу в Палермо в 2013-2014 гг.

Во всех случаях документы были изъяты и направлены на экспертизу.