Поддельные игрушки из Китая на полмиллиона леев направлялись на молдавский рынок (ФОТО)

Сотрудники Таможенной службы Румынии обнаружили в порту Констанцы контейнер с поддельными игрушками, который направлялся из Китая в Молдову. Стоимость партии составляет более 150 000 румынских леев.

По данным ведомства, на основании анализа рисков румынские таможенники совместно с пограничниками провели контроль контейнеров, прибывших из Китая, получателем которых была обозначена молдавская компания. В результате проверки, было обнаружено 1 275 различных игрушек, которые, по предварительным выводам, нарушают права интеллектуальной собственности известных брендов.

Согласно исследованиям, если бы игрушки были проданы под видом фирменного товара, то прибыль составила бы 151 938 румынских леев (около 627 000 молдавских леев). Партия была изъята и направлена на экспертизу. По данному факту ведётся расследование.