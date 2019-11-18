Поддельные документы и запрещённые предметы: какие нарушения обнаружили пограничники в столичном аэропорту

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Патрон и документы с признаками подделки обнаружили пограничники у трёх граждан Ирака и гражданки Молдовы.

Среди пассажиров рейса “Стамбул-Кишинёв” оказались 44-летняя гражданка Ирака и её трёхлетний сын. В ручной клади у женщины были обнаружены три паспорта, выданные хорватскими властями. В документах содержались признаки подделки.

Немногим позже были задержаны двое граждан Ирака с документами, выданными хорватскими властями. После дополнительных проверок выяснилось, что документы также были поддельными.

Во время проверки багажа у 25-летней гражданки Молдовы был обнаружен предмет, похожий на боевой патрон. Девушка рассказала, что оставляла багаж без присмотра и ничего не знает о найденном предмете.

Изъятые документы и патрон были отправлены на экспертизу до выяснения всех обстоятельств.