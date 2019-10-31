Поддельные документы и неразрешённый “тюнинг” авто: какие нарушения были обнаружены на границе (ФОТО)

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Пограничная полиция зарегистрировала два случая использования поддельных документов, а также попытку пересечь границу за рулём автомобиля с неразрешенными конструктивными изменениями. Инциденты были зафиксированы в пункте пропуска “Кагул” и в международном аэропорту Кишинёва.

На выезде из страны на КПП “Кагул” подъехало транспортное средство Mercedes Vito. За рулём находился гражданин Турции с визой на жительство в Республике Молдова. В результате тщательной проверки документов выяснилось, что в турецких правах были признаки подделки. Водитель заявил, что получил права на законных основаниях.

На том же КПП был задержан гражданин Румынии, пытавшийся перевезти Mercedes ML, зарегистрированный в Ирландии. Помимо нарушения срока пребывания авто на территории РМ, пограничники обнаружили факт несертифицированных конструктивных изменений в автомобиле. Транспортное средство было задержано до выяснения обстоятельств случившегося.

В аэропорту Кишинёва был задержан 29-летний гражданин Ирака, попытавшийся въехать в страну по поддельному документу, числящемуся в розыске в Интерполе. Во время проверки было установлено, что данный документ числился в базе данных Интерпола как украденный. В итоге иракскому гражданину было запрещено пересекать государственную границу.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.