Поддельные документы и авто, снятые с учёта: за одни сутки пограничники зарегистрировали целый ряд нарушений

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Четыре единицы транспорта подверглись дополнительной проверке, так как водители представили для пограничного контроля документы с признаками фальсификации. Инциденты произошли на границе в течение минувших суток.

На трассе близ Бричан патруль остановил автомобиль Opel Astra с молдавскими номерными знаками. У 36-летнего водителя не было при себе документов на авто. В ходе дополнительной проверки было установлено, что транспортное средство числилось снятым с учёта и не было зарегистрировано в порядке, установленном действующим законодательством.

Сотрудники Пограничной полиции в пункте пропуска “Окница” остановили автомобиль BMW 320 с литовскими номерами, который не числился в базе данных. За рулём находился 41-летний житель села Кодрений Ной Дондюшанского района. Мужчина рассказал, что приобрёл автомобиль законно у иностранной компании и планировал зарегистрировать его на территории Молдовы.

Ещё одно авто было задержано в Бричанах. В международном полисе “Зелёная карта”, выданном французской компанией, присутствовали признаки фальсификации. 19-летний водитель автомобиля Volkswagen Caddy отказался сообщать подробности и, в результате, продолжил путешествие только после приобретения действительной “Зелёной карты”.

На контрольно-пропускном пункте “Мирное” сотрудник пограничной полиции выявил поддельные водительские права, выданные израильскими властями. Их обладатель, житель Кагула, признался, что приобрёл документ у неизвестного лица за 500 евро. Сомнительные водительские права были изъяты и направлены на экспертизу.