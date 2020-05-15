Подбирал ключи к входным дверям: в столице задержан квартирный вор (ВИДЕО)

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31-летний житель столицы был задержан сотрудниками полиции сектора Буюканы по подозрению в совершении нескольких квартирных краж.

Согласно полученной информации, подозреваемый обокрал как минимум два жилища в секторе Буюканы, откуда вынес строительные инструменты, телевизор Samsung и другие ценные вещи. Ущерб составил 14 450 леев.

Во время допроса мужчина признал свою вину, сообщив полиции, что подбирал ключи к замкам, пока хозяев не было дома. Ранее задержанного судили за аналогичные правонарушения.

В соответствии с действующим законодательством нарушителю грозит штраф от 32 500 до 67 500 леев, от 180 до 240 часов неоплачиваемых общественных работ или лишение свободы на срок до 4 лет.

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