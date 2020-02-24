Подавляющее большинство молдаван – за сотрудничество с Россией

Подавляющее большинство молдаван – за сотрудничество с Россией

39% жителей Молдовы считают сотрудничество с Российской Федерацией необходимостью, а еще 37% приветствуют сближение РМ с РФ. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, которые были представлены сегодня, 24 февраля, в столице. 

Лишь 18% придерживаются мнения, что сближение Молдовы и России – это плохо. Остальные не знают или отказались отвечать на этот вопрос.

В исследовании, проведенном компанией IMAS по заказу фирмы “Public media”, приняли участие 1109 человек из 93 населенных пунктов страны. Опрос проводился с 7 по 19 февраля. Максимальная погрешность составляет +/-3%.

 

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