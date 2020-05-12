Подавляющее большинство молдаван согласно с тем, что возвращающиеся из-за границы граждане должны купить медполис

Подавляющее большинство молдаван согласно с тем, что возвращающиеся из-за границы граждане должны купить медполис

Об этом свидетельствуют результаты опроса, представленные сегодня Ассоциацией социологов и демографов Молдовы. 

Как показало исследование, решение властей, обязывающее молдавских граждан, возвращающихся из-за границы, приобретать медицинский полис, поддерживают почти 70% опрошенных.

Опрос проводился с 1 по 7 мая. В нем приняли участие 1141 человек из 418 населенных пунктов страны. Погрешность составляет +/-3%.

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