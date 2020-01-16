Подавляющее большинство граждан считают, что с приходом новой власти отношения Молдовы и России улучшились

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Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, которые были представлены сегодня, 16 января.

Согласно итогам исследования, суммарно 67,9% граждан считают, что отношения Молдовы и Российской Федерации улучшились после парламентских выборов 2019 года и, как следствие, прихода новой власти. Стоит отметить, что почти столько же респондентов заявили об улучшении за этот же период отношений РМ и ЕС.

Опрос «2019 год по мнению населения Республики Молдова» проводился в период со 2 по 13 января 2020 года Ассоциацией социологов и демографов по собственной инициативе и на собственные средства. В исследовании приняли участие 1189 респондентов. Максимальная погрешность составляет +/- 3%.