Подавляющее большинство граждан поддерживает принятые властями страны меры по борьбе с коронавирусом

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59% жителей Молдовы согласны со всеми принятыми властями страны мерами по борьбе с коронавирусом и считают их своевременными. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, которые были представлены сегодня в столице.

Недостаточными принятые меры считают 24% опрошенных, а 11% полагают, что они слишком строгие. Еще 6% отказались отвечать на этот вопрос.

Граждан попросили оценить и конкретные решения властей. Респондентам по очереди называли каждую меру и попросили ответить, согласны они с ней или нет. Выяснилось, что 91% опрошенных поддерживают введение запрета на массовые мероприятия. Столько же согласны с необходимостью изоляции граждан на дому. 90% поддерживают приостановление образовательного процесса, 86% – запрет собираться группами больше трех человек, 82% – запрет проводить церковные службы, 63% – привлечение армии к действиям по борьбе с распространением коронавируса.

Опрос общественного мнения проводился компанией IMAS по заказу Public media с 31 марта по 8 апреля. Операторы опросили по телефону 1020 человек из 432 населенных пунктов страны. Максимальная погрешность составляет +/-3,1%.

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