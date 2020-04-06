Подавляющее большинство граждан поддерживает инициативу президента о приобретении медполиса диаспорой

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76,3% граждан поддерживают инициативу Игоря Додона о приобретении медицинского полиса представителями диаспоры по возвращении в страну. Об этом свидетельствуют результаты представленного сегодня опроса общественного мнения.

Не поддерживают эту идею всего 20,1%. Еще у 3,6% нет мнения на этот счет.

Опрос общественного мнения проводился компанией iData по собственной инициативе и за свой счет с 30 марта по 4 апреля по телефону. Были опрошены жители 381 населенного пункта страны. Максимальная погрешность составляет +/-3%.

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