Подавляющее большинство граждан поддерживает инициативу президента о приобретении медполиса диаспорой

Подавляющее большинство граждан поддерживает инициативу президента о приобретении медполиса диаспорой

76,3% граждан поддерживают инициативу Игоря Додона о приобретении медицинского полиса представителями диаспоры по возвращении в страну. Об этом свидетельствуют результаты представленного сегодня опроса общественного мнения. 

Не поддерживают эту идею всего 20,1%. Еще у 3,6% нет мнения на этот счет.

Опрос общественного мнения проводился компанией iData по собственной инициативе и за свой счет с 30 марта по 4 апреля по телефону. Были опрошены жители 381 населенного пункта страны. Максимальная погрешность составляет +/-3%.

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