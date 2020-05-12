Подавляющее большинство граждан поддерживает действия властей в период пандемии

Подавляющее большинство граждан поддерживает действия властей в период пандемии

Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, результаты которого были представлены сегодня Ассоциацией социологов и демографов РМ. 

Согласно итогам, 53% сказали, что действия властей, предпринятые властями в период пандемии, являются правильными. Еще 18% ответили “скорее да, чем нет”.

Опрос проводился с 1 по 7 мая. В нем приняли участие 1141 человек из 418 населенных пунктов страны. Погрешность составляет +/-3%.

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