Подавляющее большинство граждан Молдовы категорически против вступления в НАТО

Деятельность американского Североатлантического альянса в Молдове, а в частности вступление в НАТО нашей страны по прежнему не одобряет большинство жителей нашей страны.

Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, представленные сегодня, 6 декабря. Так, на вступление Молдовы в НАТО в случае проведения соответствующего референдума не дают своего согласия 61,1% опрошенных. «За» выступают 22,5% опрошенных, не определились с ответом 6,2%. Кроме того, 3,4% граждан нашей страны вообще не знают, что такое НАТО.

Опрос «Vox Populi» на тему «2017 год по мнению населения Республики Молдова» проводился с 20 ноября по 2 декабря Ассоциацией социологов и демографов РМ. В нем приняли участие 1181 респондент из 79 населенных пунктов страны. Погрешность составляет +/- 3%.