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Подать заявку на участие в национальном отборе на “Евровидение-2018” можно до 15 января

Подать заявку на участие в национальном отборе на “Евровидение-2018” можно до 15 января
В ближайший понедельник истекает срок приема заявок на участие в национальном отборе на ежегодный песенный конкурс. 

Все желающие могут подать заявление о регистрации в конкурсе и аудиоматериалы лично в центре сбора заявок по адресу Хынчештское шоссе, 64, TV Moldova 1 (приемная) или же отправить их по электронной почте eurovision@trm.md. Ознакомиться с регламентом можно здесь.

Исполнителя, который представит нашу страну на состязании, выберут в результате трех этапов: живого прослушивания, полуфинала, который состоится 22 февраля, и финала, который пройдет 24 февраля.

В “Евровидении-2018” примут участие представители 42 стран. В этом году конкурс пройдет в Лиссабоне. Полуфиналы состязания состоятся 8 и 10 мая, а финал – 12 мая.

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