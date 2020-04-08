Подать документы для получения пособия по безработице можно будет и онлайн (ВИДЕО)

Подать документы для получения пособия по безработице можно будет и онлайн (ВИДЕО)

Об этом на брифинге для прессы сообщил Игорь Додон. Он отметил, что со вчерашнего дня, когда предусматривающий выделение пособий закон вступил в силу, у территориальных подразделений Агентства занятости населения, которое принимает документы, образовались очереди. 

В связи с этим было принято решение, чтобы граждане могли подавать свои заявки онлайн посредством электронной почты, что позволит избежать скопления людей у офисов.

– Я думаю, что это важно. Это упростит процедуру подачи документов и позволит быстрее выдать эту помощь, – сказал он. 

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