Подарок другу: молдаванин попытался нелегально провезти 55 литров вина

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Курские таможенники задержали машину с молдавским вином домашнего изготовления. При досмотре автомобиля было обнаружено 26 бутылок с жидкостью с запахом спиртного. Их общий вес составил около 57 кг.

54-летний гражданин Молдовы пояснил, что вёз домашнее вино в качестве подарка своим знакомым, которые проживают в Москве, пишет riakursk.ru. Мужчина сообщил, что не задекларировал вино, поскольку считал, что ввоз домашнего алкоголя в Россию не запрещён.

Алкогольную продукцию изъяли и направили на экспертизу. Она показала, что в бутылках находилось сухое белое и красное вино объёмом 55,5 литров, пишет источник.

В отношении гражданина Молдовы составлен протокол об административном правонарушении.