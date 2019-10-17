Подарок детям: открыта ещё одна игровая площадка на Ботанике (ФОТО)

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На Ботанике состоялось торжественное открытие ещё одной детской площадки. На этот раз – на Пандурилор, 16.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил вице-претор сектора Ботаника Юрий Витнянский.

– На улице Пандурилор это уже четвёртая детская игровая зона, установленная по программе социалистов, – подчеркнул он.

Новая площадка является частью программы фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинёва по благоустройству столичных дворов. До настоящего дня в муниципии было установлено 250 таких площадок.