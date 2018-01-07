Поданные через Интернет заявки на зачисление в детсады пообещали обработать в январе

Поданные через Интернет заявки на зачисление детей в детские сады муниципия Кишинёв находятся в базе данных и будут рассмотрены в течение января. Об этом заявила исполняющая обязанности начальника Главного управления образования, молодёжи и спорта Виорика Негрей в ответ на запрос IPN, поступивший в связи с жалобами ряда родителей на то, что платформа www.egradinita.md якобы не работает, поскольку они не получили никакого подтверждения того, что их онлайн-заявки были приняты.

Как отметила Негрей, заявки принимались с сентября по декабрь, а с января ответственность за зачисление детей в детские сады ложится на администрацию дошкольных учреждений.

– Родители получат подтверждение приёма их заявки и её порядковый номер, что эквивалентно бумажному документу, который они получали до сих пор. Этот процесс не будет проходить во всех учреждениях одновременно, чтобы можно было отслеживать, что система работает, и чтобы местные комиссии не оказались в тупике. В течение января все заявки будут обработаны, – сообщила Виорика Негрей.

По ее словам, мере регистрации детей на основе онлайн-заявок, на сайте будет указываться количество вакантных мест. При зачислении ребёнка в детский сад будут учитываться его возраст и место жительства, а никак не время подачи заявки, также отметила чиновник.

Если, например, у кого-то есть ребёнок, которому несколько дней от роду, и он записывает его в очередь, получая № 10, а другой ребёнок, которому исполнилось два с половиной года, получил № 20, то когда второму исполнится три года, он попадёт в детсад первым. Запись также может производиться и по достижении ребёнком трёхлетнего возраста, и он будет пользоваться приоритетом, поскольку, согласно Кодексу об образовании, мы обязаны обеспечить ему охват обучением, – разъяснила она.

В муниципии Кишинёв насчитывается 159 дошкольных образовательных учреждений, 131 из которых находятся в столице и 28 – в пригородах. За зачисление в детсады, расположенные в пригородах, отвечают местные органы самоуправления. В настоящее время в детские сады зачислено 37,5 тысячи детей, из которых 3,3 тысячи – в возрасте до трёх лет.