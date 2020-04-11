Подачу электроэнергии на Ботанике полностью восстановили после аварии

Подачу электроэнергии на Ботанике полностью восстановили после аварии

К 17.00 все потребители, которые остались без электричества из-за пожара на трансформаторной подстанции в секторе Ботаника, были вновь подключены к услуге. 

Аварийная служба поставщика в течение дня восстановила повреждённое оборудование, в результате чего подача электроэнергии была возобновлена. Причина возгорания устанавливается. Об этом сообщает пресс-служба компании Premier Energy Distribution.

Напомним, что пожар произошел этим утром на трансформаторной подстанции 110/10kV на Ботанике. Возгорание было потушено в 08.40, однако авария оставила без электричества порядка 40 тысяч потребителей, живущих в этом секторе.

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