Под завязку: в День вина столичный аэропорт и другие КПП переполнены туристами

Под завязку: в День вина столичный аэропорт и другие КПП переполнены туристами

Накануне Национального дня вина на многих КПП страны образовались огромные очереди. За последние 24 часа было зарегистрировано более 53 тысяч пересечений границы, из которых более 26 тысяч пришлись на долю иностранных граждан.

По словам сотрудников Пограничной полиции, накануне вечером менее чем за 20 минут в столичном аэропорту приземлились 5 самолетов с более чем 900 пассажирами, пишет tv8.md. По традиции, пассажиров ждал тёплый приём и бутылка молдавского вина в подарок.

Самыми посещаемыми пунктами пересечения границы за последние 24 часа стали:

  • КПП «Леушены» – 9 821 пересечение;
  • КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 8 530 пересечений;
  • КПП «Скулень» – 6 076 пересечений;
  • КПП «Атаки» – 5 353 пересечения;
  • КПП «Джурджулешть-Галац» – 4 734 пересечения.
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