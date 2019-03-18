Под завязку: на румынской границе задержали молдаванку с полным багажником рыбы

Под завязку: на румынской границе задержали молдаванку с полным багажником рыбы

В конце прошлой недели сотрудники пограничной полиции на КПП “Фолтешть-Яссы” остановили автомобиль Volvo XC90. За рулём находилась 51-летняя гражданка Молдовы.

Пограничниками была проведена тщательная проверка транспортного средства. В результате в багажнике автомобиля было обнаружено 80 кг свежей рыбы, пишет realitatea.md.

Задержанная заявила, что приобрела рыбу у другого лица с намерением перепродать на рынке в Галаце. В соответствии с положениями закона контрабандный товар стоимостью 2 200 румынских леев был конфискован.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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