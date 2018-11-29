Под занавес работы парламентское большинство может повысить тариф на воду на 30%? (ВИДЕО)

Под занавес работы парламентское большинство может повысить тариф на воду на 30%? (ВИДЕО)

Группа депутатов фракции Партии социалистов потребовала на сегодняшнем заседании парламента отзыва с повестки заседания проекта №394, который предусматривает внесение поправок в Закон №303 “О публичной услуге водоснабжения и канализации”. 

Как отметил депутат Партии социалистов Раду Мудряк, “это очень плохой закон”, вследствие которого тариф на воду может вырасти на 30%.

– Граждане ждали совсем другого от этого парламента, но в последний момент парламент решил изменить этот закон, – сказал он. 

Кроме того, Мудряк отметил, что новый закон предусматривает полное исчезновение индивидуальных контрактов между поставщиком и потребителем.

– Граждане РМ ждут другого. У нас есть слои общества, которые очень тяжело оплачивают эту разницу в тарифе, – добавил социалист. 

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md