Под видом уборки выносила из квартиры деньги: на Буюканах задержали “уборщицу-домушницу” (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции сектора Буюканы задержали 50-летнюю жительницу столицы за совершение квартирной кражи.

18 апреля в полицию обратился 34-летний мужчина, владелец квартиры по улице Н. Костин в секторе Буюканы. Пострадавший сообщил, что из его жилища периодически пропадают деньги. В этой связи мужчина установил в квартире камеры видеонаблюдения. Впоследствии возникло обоснованное подозрение, что преступление совершила женщина, которую мужчина нанял для уборки квартиры.

Полиция следила за действиями злоумышленницы в течение двух месяцев. Удалось установить, что в течение 2018-2019 годов во время уборки в квартире подозреваемая присваивала деньги и другие материальные блага. Общий урон составил 157 555 леев.

Действия злоумышленницы попали на камеры видеонаблюдения. В результате подозреваемая признала вину. За кражу в крупных размерах ей грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.