Под видом рабочего воровал деньги из дома: полицейские задержали рецидивиста (ВИДЕО)

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34-летний уроженец Гагаузии, ранее судимый, был задержан сотрудниками полиции сектора Центр на 72 часа. Мужчину обвиняют в совершении кражи.

В полицию обратился 31-летний хозяин жилища, который рассказал, что в течение мая-июня из его дома исчезли 103 695 леев, которые предназначались для строительных работ. В связи с этим мужчина установил в доме камеры видеонаблюдения.

Впоследствии было установлено, что деньги украл работник, которого наняли для выполнения строительных работ. Действия злоумышленника попали на камеры наблюдения.

Задержанный признал свою вину. За кражу нарушителю грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, общественные работы на срок от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.