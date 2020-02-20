Под снос: в столице продолжают демонтировать незаконные конструкции (ФОТО)

Под снос: в столице продолжают демонтировать незаконные конструкции (ФОТО)

В столице продолжаются работы по демонтажу незаконных конструкций, в том числе пристроек, гаражей и ограждений. Работы ведутся по адресам Нистор, 4, Димо, 7/3, Каля Ешилор, 55 и др.

Как уточнил на своей странице в соцсети Ион Чебан, все конструкции были установлены незаконно. Более того, недобросовестные экономические агенты не платят налоги в бюджет примарии.

Впредь мы не допустим несанкционированных сооружений. Всё должно быть в рамках закона. Ещё раз призываю граждан сотрудничать с муниципальными службами, чтобы вместе навести порядок в нашем городе, – подытожил градоначальник.

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