Под пеленой таблицы Менделеева

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О чрезмерном загрязнении воздуха в РМ

Умелые пользователи интернета, изучив отчёт по качеству воздуха, подготовленный лабораторией Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды и опубликованный на сайте ведомства, пришли в ужас.

Воздух, которым мы дышим, содержит весомую долю элементов таблицы Менделеева. Эти далеко не полезные вещества постепенно вытесняют благодатный кислород.

Спасённые ветром

По словам молдавских экологов, в редкие дни чистота воздуха соответствует нормативам. Это происходит лишь тогда, когда дует сильный ветер и очищает окружающее нас пространство. В некоторые дни безопасная доза диоксида азота, оксида азота, свинца и его соединений превышена в два раза. Очень часто почти в пять раз превышается доза формальдегида. В атмосферу автомобильным транспортом выделяется более 200 видов токсических веществ. С данными о состоянии воздуха можно ознакомиться и на сайте Государственной гидрометеорологической службы.

Но даже если мы знаем о проблеме, сама по себе она никуда не денется. В Молдову завозится транспортный хлам, который Европе уже не нужен. К примеру, в Осло уже не ездят на дизельном топливе. Подобный запрет в 2022 году предполагается ввести в Париже. Европа уже борется с загрязнением воздуха. Мы – только пытаемся. Но дело не только в качестве двигателей. У нас растёт число автомобилей – их в 4–5 раз больше, чем учитывалось при разработке генерального плана советских времён. Предполагалось, что машин будет 100 – 110 тысяч, а их сейчас до 500 тысяч. Концентрация вредных веществ увеличивается. Город не способен справиться с этим объёмом.

Планируется, что скоро в столице будут установлены мини-станции, которые смогут предоставлять информацию о состоянии воздуха в непрерывном режиме. Но этого мало. Автоматические посты измерения показателей окружающей среды, представляющие данные в режиме онлайн, нужно установить по всей Молдове.

– Проблема загрязнения воздуха обсуждается всё чаще, она социализируется и поэтому не может остаться без внимания. На данный момент мы собираем пробы три раза в день, но не видим, какова ситуация в интерактивном режиме, – уточняет и. о. начальника Государственной гидрометеорологической службы РМ Виолетта Балан. – Когда у нас будут более полные данные, мы сможем досконально изучить ситуацию, уточнить источники загрязнения, разработать более строгие экологические нормативы и только тогда уже говорить о серьёзной финансовой поддержке со стороны европейских структур для закупки специализированного оборудования.

«Вся статистика по загрязнению воздуха – это данные исследований зарубежных лабораторий. В Молдове, в том числе и в столице, фактически нет сети по анализу концентрации вредных веществ. Такие исследования невозможны, поскольку возраст местного оборудования – около полувека и более».

Прибить пыль

Летом при высоких температурах ситуация с загрязнённостью воздуха всегда обостряется, особенно в безветренную погоду. Вечером жители столицы даже без приборов могут ощутить «тяжесть» воздуха. По статистике, ежегодно регистрируется около миллиона смертей по причине загрязнения воздуха в современных городах. Согласно недавнему исследованию, опубликованному в журнале European Heart Journal, в Молдове на 100 тыс. жителей приходится 200 смертей – самый высокий показатель смертности в Европе. Страдает и сама Европа. В Великобритании на 100 тыс. человек приходится 98 смертей, в Германии –

более 150.

– Задача наших врачей – изучать, как влияет грязный воздух на здоровье людей, – поясняет санитарный врач Национального центра общественного здоровья Анна Шейко. – Особенно уязвимы к атмосферным загрязнениям люди с заболеваниями органов дыхания. Вещества, содержащиеся в выхлопных газах, раздражают слизистую оболочку дыхательных путей, способствуют возникновению хронических бронхитов, бронхиальной астмы, пневмоний, онкозаболеваний, поражают нервную и сердечнососудистую системы. Угарный газ приводит к кислородному голоданию всего организма, к приступам частых и упорных головных болей, к синдрому хронической усталости, слабости, к нарушению зрения и функций нервной системы. Болезней, вызванных плохой экологией, очень много, и они никуда не исчезнут, если не решить саму проблему.

Пока министры не возьмутся за дело, у врачей будет ещё много работы. Но что-то можно делать уже сегодня – например поливать улицы. Именно пыль является главным канцерогенным веществом воздуха городов. Полив, который производится сейчас, покрывает менее 1% от потребностей. Поэтому в городах Молдовы дети болеют респираторными заболеваниями и болезнями дыхательных путей на 50% чаще, чем их сверстники в сельской местности.

Лёгкое дыхание

Вместе с тем в Молдове есть десятки зон, где воздух по сравнению с городским является целебным. К примеру, в советское время специалисты Киевского института климатологии сделали пробы воздуха в районе Вадул-луй-Водэ – и ахнули. Они констатировали очень высокую плотность кислорода в этой зоне. Поэтому здесь и начали строить санатории всесоюзного значения.

– Воздух в нашей зоне, несмотря на непосредственную близость столицы, до сих пор остаётся чистым, – утверждает примар города Вадул-луй-Водэ Юрий Онофрийчук. – У нас много зелёных насаждений. Наш Днестровский парк занимает около 50% территории примэрии. Кроме того, рядом река Днестр, а это вода, и у нас часто случаются ветры. Эти три фактора способствуют тому, что воздух в Вадул-луй-Водах продолжает оставаться обогащённым кислородом.

Но даже без открытых водоёмов воздух остаётся чистым, если рядом нет ни промышленных объектов, ни перегруженных автомобильных трасс.

– Совместные исследования Академии наук и Центра превентивной медицины показали, что наш воздух в 12 раз чище, чем воздух в столичном секторе Скулянка, – утверждает директор санатория «Кодру» Семён Давид. – Наш санаторий окружён 5600 га леса и поблизости нет трасс и промышленных объектов. Благодаря этому у нас дышится легко.

В итоге мы возвращаемся к тому, о чём уже несколько десятилетий говорят экологи и о чём так редко задумываются молдавские политики: сажайте деревья, господа, и переходите на автомобили, которые не выделяют столько гадости в атмосферу. Другой вопрос, что дорогие средства передвижения большинству молдавских граждан не по карману, а на велосипедах у нас ездить негде.

Искажённая ситуация

Мнение Гарабы

– По сравнению с некоторыми крупными городами воздух у нас немного чище по причине отсутствия крупных промышленных предприятий. В остальном мы такие же, как все европейские столицы, где загрязнённость воздуха всё время превышает санитарные нормы. В столице причиной загрязнённости, кроме транспорта, является мелкая пыль, содержащая моноксиды углерода, серу, оксид серы и т. д. Концентрация пыли в Кишинёве всегда завышена, потому что город у нас грязный. Сёла, прилегающие к трассам, загрязнены в меньшей степени, хотя на самом деле особых исследований в этих местах не проводилось. В Молдове только четыре города имеют свои метеопосты – Кишинёв, Бельцы, Тирасполь и Бендеры.

Вся статистика по загрязнению воздуха – это данные исследований зарубежных лабораторий. В Молдове, в том числе и в столице, фактически нет сети по анализу концентрации вредных веществ. Такие исследования невозможны, поскольку возраст местного оборудования – около полувека и более. Можно только предполагать, какова достоверность этих данных. Динамику отследить можно, но нет возможности определить абсолютные значения. На протяжении многих лет мы говорим об обновлении метеопостов. Предлагаем приобрести передвижную лабораторию. Такую лабораторию мы ранее привозили из Сучавы, и было доказано, что у нас очень высокий уровень загрязнений. Местные лаборатории дают очень искажённые показания. Это, на мой взгляд, пустая трата времени и денег. Пока специалисты будут работать на устаревшем оборудовании, мы не будем знать реального состояния дел.

С одной стороны, у нас увеличивается объём выбросов автотранспорта, на долю которого приходится 90% загрязнения, с другой – уменьшается площадь зелёных насаждений. Это приводит к другому виду загрязнения – тепловому, на что редко обращают внимание. Из-за отсутствия должной площади зелёных насаждений в последние 10 лет устойчивая температура в Кишинёве на два градуса выше, чем в пригороде столицы. Всё это отрицательно сказывается на экологии города и его биоразнообразии. Поэтому мы и наблюдаем гибель некоторых деревьев. Ситуацию изменить можно и нужно, но для этого необходимы дорогостоящие проекты.

Владимир Гараба,

председатель

Кишинёвской территориальной организации

Экологического движения Молдовы

Наталья Устюгова