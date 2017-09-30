Под патронатом президента в столице прошел круглый стол «Откройте гостеприимную Молдову» (ФОТО, ВИДЕО)

Цель данного мероприятия заключается в ознакомлении с туристическим потенциалом нашей страны и привлечении иностранных туристов.

В работе круглого стола приняли участие представители около 80 отечественных, российских и белорусских компаний. В течение двух дней иностранные гости смогли ознакомиться с некоторыми достопримечательностями Молдовы, с национальной кухней, с традициями и обычаями молдаван и других народов, проживающих в нашей стране.

— У Республики Молдова есть туристический потенциал, который нам следует максимально развивать. Несмотря на то, что число въезжающих в страну туристов растет, их количество все равно остается небольшим. Продвижение туризма и развитие необходимой инфраструктуры являются для Молдовы приоритетом, и мы намерены работать в этом направлении для повышения туристической привлекательности нашей страны, — отметил президент.

Глава государства выразил надежду, что нынешний ознакомительный тур по Молдове, а также проведение других мероприятий и событий с целью повышения значимости Республики Молдова придадут новый импульс развитию туризма в нашей стране.

— Молдова — красивая и дружественная страна! Надеюсь, что об этом узнают все друзья и знакомые участников сегодняшнего мероприятия, — заключил он.