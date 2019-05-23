Под патронатом президента в сентябре в Кишиневе пройдет Фестиваль телевизионной премии «ТЭФИ-Содружество» (ВИДЕО, ФОТО)

Под патронатом президента в сентябре в Кишиневе пройдет Фестиваль телевизионной премии «ТЭФИ-Содружество» (ВИДЕО, ФОТО)

Эти утром глава государства встретился с Еленой Левицкой-Пахомовой, руководителем Комиссии по СМИ Совета гражданского общества при Президенте РМ. Она ответственна за проведение в сентябре в Кишиневе Фестиваля телевизионной премии «ТЭФИ-Содружество» под патронатом главы государства.

– Задача мероприятия – не только стать площадкой для проведения фестиваля «ТЭФИ-Содружество», но и представить нашим гостям Республику Молдова как перспективное туристическое направление, познакомить участников мероприятия с традициями страны, показать им ее достопримечательности и, как следствие, способствовать созданию большого количества материалов о нашей стране на телеканалах разных государств, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети. 

По словам главы государства, в фестивале примут участие знаменитые телевизионные журналисты и режиссеры из-за рубежа. Будут показаны телевизионные и документальные фильмы разных стран и проведены мастер-классы от мэтров журналистики.

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