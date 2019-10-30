Под патронатом президента в пятницу пройдет второй Форум этносов «Мое сердце – Молдова» (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон провел рабочее заседание с участием советника главы государства по вопросам межэтнических отношений Сергеем Мишиным и с председателем профильной комиссии Совета гражданского общества при президенте Еленой Беляковой.

Главной темой обсуждения стала подготовка ко второму Форуму этносов «Мое сердце – Молдова», который пройдет 1 ноября в столичном Дворце Республики под патронатом Президента Республики Молдова и соберет около 500 представителей этнокультурных организаций, дипломатического корпуса, общественных объединений, а также депутатов парламента во главе со спикером Зинаидой Гречаный.

– Мероприятие приурочено к 30-летию зарождения этнокультурного движения в Республике Молдова, в связи с чем я особо подчеркнул, что гармоничные отношения между представителями более чем 120 этносов в нашей стране – залог стабильности и процветания Молдовы, поэтому Администрация Президента будет и далее уделять особое внимание этому вопросу, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.