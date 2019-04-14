Под патронатом президента в Молдове прошел Чемпионат Европы по мотокроссу среди юниоров (ФОТО, ВИДЕО)

Под патронатом президента в Молдове прошел Чемпионат Европы по мотокроссу среди юниоров (ФОТО, ВИДЕО)

Президент Молдовы Игорь Додон сегодня принял участие в открытии Чемпионата Европы по мотокроссу среди юниоров в классе мотоциклов с объемом двигателя от 65 до 85 куб.см. Мероприятие прошло под патронатом Президента Республики Молдова и включает также Чемпионат Балкан и традиционный молдавский чемпионат «Кубок Гагарина».

Глава государства приветствовал всех участников соревнований из Республики Молдова и еще девяти стран, включая Румынию, Украину, Израиль и др. Он отметил высокий уровень подготовки наших спортсменов и пожелал им и зарубежным участникам удачи. Игорь Додон выразил также уверенность в том, что гости нашей страны по достоинству оценят качество полностью реконструированной трассы.

Кроме того, глава государства поблагодарил организаторов чемпионата в лице Федерации мотоспорта Республики Молдова за отличную подготовку к соревнованию и сообщил о наличии предварительной договорённости о проведении в нашей стране одного из этапов Чемпионата мира по мотокроссу в 2020 году.

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