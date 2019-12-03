Под патронатом президента состоится мероприятие, посвященное завершению Года семьи и 660-летию создания Молдавского государства (ФОТО, ВИДЕО)

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17 декабря под патронатом Президента Республики Молдова состоится торжественное мероприятие, посвящённое завершению Года семьи и 660-летию создания Молдавского государства. Для обсуждения этого вопроса сегодня, 3 декабря, глава государства созвал рабочее заседание.

Мероприятие пройдет в Национальном дворце им. Н. Сулака. На сцене выступят многие артисты, оркестры и известные танцевальные ансамбли нашей страны.

– На торжество прибудут высокопоставленные государственные деятели, представители академических кругов, дипломатического корпуса, гражданского общества, местной публичной администрации, выдающиеся деятели в различных сферах, а также многодетные семьи и супруги-долгожители, – написал Игорь Додон на своей странице в соцсети.

Стоит отметить, что в течение 2019 года по случаю отмечаемого 660-летия Молдавской государственности, при поддержке Администрации Президента и других ведомств были проведены многочисленные мероприятия, направленные на продвижение истории нашей страны и содействие укреплению независимости Республики Молдова. При этом в рамках Года семьи были проведены различные акции в поддержку многодетных, социально уязвимых, неполных семей, а также супругов-долгожителей.