Под патронатом президента продвигается и развивается детский футбол (ФОТО, ВИДЕО)

0

Вместе с президентом Молдавской федерации футбола Леонидом Олейниченко на столичном стадионе «Зимбру» Игорь Додон принял участие в церемонии вручения кубков Президента Республики Молдова по футболу среди детей командам, занявшим призовые места по итогам первого турнира.

Бронзовые медали завоевали игроки из теоретического лицея «Спиру Харет», серебряные – теоретический лицей «Джеордже Кэлинеску», а победителями стали юные футболисты из теоретического лицея «Александр Добрый» из пригородного поселка Сынджера. Игорь Додон поздравил их с этим достижением и поблагодарил все 24 команды, принявшие участие в состязании. В то же время он пообещал организовать в следующем году новый, еще более масштабный турнир.

Идея организации Кубка появилась недавно по инициативе партнеров из Италии, представляющих в том числе профессиональные клубы этой страны. Таким образом, под патронатом президента продвигается и развивается детский футбол, а самых талантливых игроков намерены отобрать итальянские футбольные клубы.