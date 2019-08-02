Под Одессой от удара током погиб ребёнок из Молдовы

Под Одессой от удара током погиб ребёнок из Молдовы

ЧП случилось вечером 1 августа, в Килийском районе Одесской области, на базе отдыха “Ветерок”. Прибывшая из Молдовы на отдых семья с ребёнком арендовала домик на территории указанной базы.

По данным fakty.ua, мальчик играл возле домика, а когда родители в очередной раз вышли присмотреть за сыном, он уже был без сознания. Родные сразу же вызвали “скорую”, но попытки медиков спасти жизнь ребёнка оказались напрасными — по дороге в больницу он скончался.

Тело мальчика направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Предварительная причина смерти — удар током от сети электропитания базы, которая проложена в металлической трубе. Предполагается, что мальчик взялся рукой за трубу, в которой были оголённые провода.

Правоохранители открыли уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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